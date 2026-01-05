5 जनवरी 2026,

सोमवार

टीकमगढ़

ऑनलाइन शॉपिंग एप से खरीदारी करने वाले सावधान! इस बार आप न हो जाएं ठगी का शिकार

Online Shopping Fraud : मिठाई दुकान के संचालक के साथ ऑनलाइन खरीदारी के प्लेटफॉर्म मीशो से सामान खरीदने के बाद ठगी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है।

Google source verification

टीकमगढ़

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 05, 2026

Online Shopping Fraud

ऑनलाइन खरीदारी करने वाले सावधान! (Photo Source- Patrika)

Online Shopping Fraud : ऑनलाइन शॉपिंग कल्चर दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों की इस आदत का फायदा अब साइबर ठग भी उठा रहे हैं। यही कारण है कि, आजकल ऑनलाइन खरीदारी में ठगी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला किसी समय में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का हिस्सा रहे निवाड़ी जिले से सामने आया है। यहां एक मिठाई दुकान के संचालक के साथ ऑनलाइन खरीदारी के प्लेटफॉर्म मीशो से सामान खरीदने के दौरान ठगी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है।

ठगी का ये सनसनीखेज मामला जिले के अंतर्गत आने वाली पर्यटन नगरी ओरछा से सामने आया है। यहां स्थित एक मिष्ठान भंडार के संचालक विजय सेन के साथ ठगी की वारदात हुई है। पीड़ित ने बताया कि, उन्होंने अपनी दुकान पर मिठाई तोलने के लिए 370 रुपए कीमत का एक तोल कांटा मीशो कंपनी के एप से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। निर्धारित समय पर जब डिलीवरी बॉय उनका पार्सल लेकर आया तो विजय सेन ने सावधानी बरतते हुए डिलीवरी बॉय को रोक लिया और उसी के सामने पैकेट खोला। लेकिन जैसे ही पार्सल की पैकिंग खुली, विजय के साथ-साथ डिलीवरी बॉय तक हैरान रह गया।

पैकेट से निकली रद्दी

विजय सेन ने जैसे ही पैकेट अनपैक किया तो वो दंग रह गए, क्योंकि, अंदर से उन्हें ऑर्डर किए गए तोल कांटे की जगह सिर्फ रद्दी और बेकार कागज भरे मिले। विजय सेन ने तुरंत डिलीवरी बॉय से आपत्ति जताते हुए कहा कि, ये ठगी है और उनका भुगतान तत्काल वापस किया जाए। इसपर डिलीवरी बॉय ने साफ शब्दों में कहा कि 'ये मामला ऑनलाइन शिकायत से ही सुलझेगा, वहीं से उन्हें रिफंड हो सकेगा।

व्यापारी नाराज

पीड़ित दुकानदार ने बताया कि, वो छोटे व्यापारी हैं, दुकान के लिए जरूरी सामान मंगाते हैं। अगर ऐसे ही रद्दी भेजी जाएगी तो ऑनलाइन कंपनियों पर भरोसा कौन करेगा। इस घटना के बाद इलाके के व्यापारियों में भी नाराजगी जताई जा रही है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर गुणवत्ता और डिलीवरी की सख्त निगरानी जरूरी है, वरना आम व्यापारी और ग्राहक ठगी का शिकार होते रहेंगे।

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / ऑनलाइन शॉपिंग एप से खरीदारी करने वाले सावधान! इस बार आप न हो जाएं ठगी का शिकार

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

