ऑनलाइन शॉपिंग एप से खरीदारी करने वाले सावधान! इस बार आप न हो जाएं ठगी का शिकार

ठगी का ये सनसनीखेज मामला जिले के अंतर्गत आने वाली पर्यटन नगरी ओरछा से सामने आया है। यहां स्थित एक मिष्ठान भंडार के संचालक विजय सेन के साथ ठगी की वारदात हुई है। पीड़ित ने बताया कि, उन्होंने अपनी दुकान पर मिठाई तोलने के लिए 370 रुपए कीमत का एक तोल कांटा मीशो कंपनी के एप से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। निर्धारित समय पर जब डिलीवरी बॉय उनका पार्सल लेकर आया तो विजय सेन ने सावधानी बरतते हुए डिलीवरी बॉय को रोक लिया और उसी के सामने पैकेट खोला। लेकिन जैसे ही पार्सल की पैकिंग खुली, विजय के साथ-साथ डिलीवरी बॉय तक हैरान रह गया।