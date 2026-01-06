भोपाल को ‘राहत की सांस’, जहां सिस्टम लाचार हुआ वहां प्रकृति ने संभाला मोर्चा, 240 से 136 पर आया AQI

Bhopal AQI :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जनवरी की शुरुआत प्रदूषण के मोर्चे पर राहत की खबर लेकर आई है। ये बात इसलिए भी अहम है, इंसानों द्वारा प्रदूषण बढ़ाकर प्रकृति का जो नुकसान किया उसे जिम्मेदार तो ठीक करने में असमर्थ रहे तो वहीं इसे प्रकृति को ही ठीक करने का जिम्मा लेना पड़ा। आपको बता दें कि, साल के शुरुआती पांच दिनों के औसत एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) के आंकड़ों में तेजी से सुधार हुआ है। इसका बड़ा कारण शहर में ठंड नमी और कोहरा बताया जा रहा है। विशेषज्ञों की मानें तो बदलते मौसम के चलते शहर के बिगड़े एक्यूआई स्तर में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।