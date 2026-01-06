6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

भोपाल

भोपाल को ‘राहत की सांस’, जहां सिस्टम लाचार हुआ वहां प्रकृति ने संभाला मोर्चा, 240 से 136 पर आया AQI

Bhopal AQI : साल के शुरुआती पांच दिनों के औसत एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) के आंकड़ों में तेजी से सुधार हुआ है। इसका बड़ा कारण शहर में ठंड नमी और कोहरा बताया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 06, 2026

Bhopal AQI

भोपाल का AQI 240 से घटकर 136 पर आया (Photo Source- Patrika)

Bhopal AQI :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जनवरी की शुरुआत प्रदूषण के मोर्चे पर राहत की खबर लेकर आई है। ये बात इसलिए भी अहम है, इंसानों द्वारा प्रदूषण बढ़ाकर प्रकृति का जो नुकसान किया उसे जिम्मेदार तो ठीक करने में असमर्थ रहे तो वहीं इसे प्रकृति को ही ठीक करने का जिम्मा लेना पड़ा। आपको बता दें कि, साल के शुरुआती पांच दिनों के औसत एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) के आंकड़ों में तेजी से सुधार हुआ है। इसका बड़ा कारण शहर में ठंड नमी और कोहरा बताया जा रहा है। विशेषज्ञों की मानें तो बदलते मौसम के चलते शहर के बिगड़े एक्यूआई स्तर में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

बीते 01 और 02 जनवरी 2026 को जहां शहर का एक्यूआई लेवल 240-241 के आसपास दर्ज हुआ था तो वही 05 जनवरी तक घटकर 136 पर आ गया है। यानी महज चार दिनों में हवा की सेहत में करीब 100 अंकों का सुधार दर्ज किया गया है। वहीं, अगर अगले 2-3 दिन और मौसम का यही मिजाज रहता है तो शहर का एक्यूआई स्तर 100 अंकों के नीचे आ जाएगा, जिसे स्वस्थ्य एक्यूआई स्तर माना जाता है।

100% के नजदीक पहुंची वातावरण में नमी

इधर, वातावरण में नमी की मात्रा 97 यानी करीब 100 प्रतिशत बनी रही। इसके कारण धूल के कण हवा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। 05 जनवरी 2026 को अलग-अलग इलाकों के आंकड़े भी इसी राहत की तस्दीक करते हैं। पर्यावरण परिसर 111, कलेक्टोरेट ऑफिस 110 और टीटी नगर 118 एक्यूआई के साथ 'मध्यम' श्रेणी में रहे।

नमी बढ़ने से बनती हैं ड्रॉप लेट्स

दरअसल, ठंड के मौसम में वातावरण में नमी बढ़ने से ड्रॉप लेट्स बनती हैं। यही बूंदें हवा में तैरते धूल के कणों और पार्टिकुलेट मैटर (पीएम-10, पीएम-2.5) से चिपककर उनका वजन बढ़ा देती हैं। नतीजा-धूल हवा में टिक नहीं पाती और जमीन पर बैठ जाती है। सुबह-सुबह ओस की परत और हल्का कोहरा इसी प्रक्रिया का दृश्य संकेत है।

ये तीन चीजें बनी नेचुरल क्लीनर

भोपाल के पल्मोनरी मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. विकास मिश्रा बताते हैं कि, सर्दियों में नमी बढ़ने से कुछ दिनों तक एक्यूआई में अस्थायी सुधार दिखता है, लेकिन इसे स्थायी राहत समझना गलत होगा। तापमान उलटाव (टेम्प्रेचर इन वर्जन) की स्थिति बनी तो यही प्रदूषक फिर से नीचे फंस सकते हैं। मौसम वैज्ञानिक भी मानते हैं कि, ठंडी रातें, हवा की धीमी रफ्तार और ओस नेचुरल क्लीनिंग का काम करते हैं। दिन चढ़ते ही ट्रैफिक और निर्माण गतिविधियां तेज रहीं तो एक्यूआई उछल सकता है।

ज्यादा दिन काम नहीं आएगी ओस की ये ढाल

विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि, यह सुधार मौसम आधारित है, न कि सिस्टम आधारित। अगर निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, खुले में कचरा जलाने पर सख्ती और डीजल वाहनों की निगरानी नहीं हुई, तो ओस की यह ढाल ज्यादा दिन काम नहीं आएगी।

ये भी पढ़ें

एमपी में कड़ाके की ठंड, 24 जिलों में स्कूलों की छुट्‌टी घोषित, इन जिलों में स्कूल टाइमिंग बदली
भोपाल
School Holidays Declare

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 11:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल को ‘राहत की सांस’, जहां सिस्टम लाचार हुआ वहां प्रकृति ने संभाला मोर्चा, 240 से 136 पर आया AQI

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आ गई नई डिवाइस…अब गंभीर रुप लेने से पहले होगी ‘कैंसर’ की पहचान

Cervical Cancer
भोपाल

इंदौर की तरह एमपी के इस शहर में भी ‘जहरीला पानी’, नहा लो तो शरीर से आती है बदबू

MP News Poisonous Water
भोपाल

एमपी में होगा राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, सीएम बोले- अब मिलेगी विकास को नई रफ्तार

National Highways
भोपाल

‘जीवन’ देने वाली नदियों में बह रहा ‘जहर’, एमपी में 211 नदी 353 तालाब दूषित, ये उद्योग बिगाड़ रहे इको सिस्टम

MP News
भोपाल

एमपी में कड़ाके की ठंड, 24 जिलों में स्कूलों की छुट्‌टी घोषित, इन जिलों में स्कूल टाइमिंग बदली

School Holidays Declare
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.