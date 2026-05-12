उज्जैन में अधूरी नाली के खुले सरियों पर गिरी महिला, कटर से काटकर निकालना पड़ा

सिंहस्थ अंतर्गत नगर निगम फ्रीगंज सांदीपनि चौराहा से उदयन मार्ग तक सडक़ चौड़ीकरण कर रहा है। ठेका अमित जिंदल को दिया है। देसाई नगर क्षेत्र में नाली निर्माण के दौरान घरों के बाहर लोहे के सरिये खुले छोड़ दिए हैं। दोपहर करीब 1 बजे मक्सी रोड निवासी प्रेमलता हारिया देसाई नगर निवासी शुक्ला परिवार के घर में काम करने जा रही थीं। इसी बीच उनका संतुलन बिगड़ा और वे खुले सरियों पर गिर गई। महिला की चीख से क्षेत्र गुंज गया। आसपास मौजूद लोग तत्काल उन्हें बचाने पहुंचे। कुछ ने महिला को सहारा दिया ताकि सरिया और अंदर न घुसे। इसके बाद कटर से सरिया काट महिला को नाली से बाहर निकाला गया।