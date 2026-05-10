जिसे ‘गैस एसिडिटी’ समझा, वो था ‘कार्डियक अरेस्ट’, ’33 साल का कुलदीप चला गया …’

-अचनक से चेस्ट में बेचैनी- यह दबाव, जकड़न, भारीपन या दर्द जैसा महसूस हो सकता है, जो कुछ मिनटों तक रहे या चला जाए और वापस आ जाए।

-दर्द होना- शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द-यह दर्द कंधों, बांहों (खासकर बाईं), पीठ, गर्दन, जबड़े, या पेट तक फैल सकता है।

-सांस लेने में तकलीफ- सीने में दर्द के साथ या बिना सांस फूलना।

-ठंडा पसीना- अचानक ठंडा और चिपचिपा पसीना आना।

-मतली या उल्टी - पेट खराब लगना या उल्टी महसूस होना।

-चक्कर आना - अचानक चक्कर आना या बेहोशी महसूस होना।