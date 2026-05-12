महाकाल दरबार पहुंची एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, भक्ति में लीन होकर भस्म आरती में हुईं शामिल

पूजा-अर्चना करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए अभिनेत्री भाटिया काफी भावुक और खुश नजर आईं। भगवान महाकाल के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत शुरु करते हुए सबसे पहले 'जय श्री महाकाल…' कहा, फिर उन्होंने कहा कि, यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस पवित्र स्थान पर कोई तभी आ पाता है, जब बाबा खुद उसे बुलाते हैं। आज मुझे भस्म आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। यह एक ऐसा अनुभव था, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यहां आकर इंसान अपने अंदर एक जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करता है।