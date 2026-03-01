MP में 100 रुपए के लिए किसान ने गवाई जान, युवकों ने लात-घूंसों से मारकर की हत्या

पाटी थाना क्षेत्र के ग्राम जमरिया फलिया निवासी 35 वर्षीय कृषक फूलसिंह की बेरहमी से हत्या की गई। पुलिस ने बताया कि किसान फूलसिंह ने आरोपी मनीष को 100 रुपए उधार दिए थे। जिसे फूलसिंह द्वारा वापस मागने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी मनीष पिता काशीराम और उसके साथी वीरेंद्र सोलंकी व रणछोड़ ने किसान के साथ मारपीट शुरू कर दी। तीनों ने किसान फूलसिंह के सिर, सीने और गुप्तांग पर गंभीर वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।