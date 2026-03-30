पत्नी की सोनोग्राफी नहीं होने पर भड़का पति, डॉक्टर-नर्स के साथ की मारपीट, मचा हड़कंप

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 10 बजे अमजद शेख आनंदनगर निवासी अपनी पत्नी की सोनोग्राफी कराने के लिए अस्पताल आए थे। सोनोग्राफी सेंटर में नर्स प्रियंका जोगलेकर ने उन्हें कहा कि डिलीवरी की तारीख अभी दूर है और उन्हें 28 अप्रैल को सोनोग्राफी कराने की सलाह दी, लेकिन इसको लेकर विवाद हो गया। इस बात से अमजद शेख भड़क गए और उन्होंने नर्स के साथ अभद्रता व गाली-गलौज शुरू कर दी है। यही नहीं नर्स के साथ झूमाझटकी की। आरोप है कि इस दौरान अमजद ने कंप्यूटर को भी तोड़ दिया गया। दस्तावेजों को इधर उधर फेंक दिया। जिस पर सोनोग्राफी करने वाले रेडियोलॉजिस्ट डॉ. अजहर शेख आए और उन्होंने युवक अमजद शेख को समझाया, लेकिन अमजद ने डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी।