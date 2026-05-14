देवास फैक्ट्री हादसे की जांच के आदेश, सीएम ने किया आर्थिक सहायता का ऐलान

बताया जा रहा है कि, पटाखा फैक्ट्री में अचानक लगी आग के बाद एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगे, जिससे आसपास कई किलोमीटर तक कंपन महसूस किया गया। हादसे में अब तक तीन मजदूरों की मौत भी हो गई है, जबकि 27 से ज्यादा मजदूर झुलस गए हैं। प्रशासन ने राहत-बचाव कार्य शुरू कर जांच के आदेश दिए हैं। विस्फोट इतना तेज था कि शवों के टुकड़े दूर तक जा गिरे और कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए. घटना के बाद पुलिस, प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे पर गहरा दुःख जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं।