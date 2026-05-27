MP के देवास में बनेगा ’45 मीटर चौड़ा’ हाइवे कॉरिडोर, 400 करोड़ होंगे खर्च

Mini Super Corridor Project: मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित मिनी सुपर कॉरिडोर परियोजना अब जमीन पर तेजी से आकार लेने लगी है। शहर के पश्चिमी हिस्से में विकसित हो रहा यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में देवास की नई पहचान बनने जा रहा है। शहर के उज्जैन रोड़ के नागूखेड़ी मुखेड़ी बीराखेडी तक बनने वाला 45 मीटर क्षेत्र से इंदौर रोड औद्योगिक क्षेत्र के चौड़ा और 5.2 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर न केवल यातायात व्यवस्था को नया विकल्प देगा, बल्कि इसके आसपास पूरी तरह एक नया शहर विकसित होगा। देवास विकास प्राधिकरण द्वारा करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही इस योजना को शहर के भविष्य के विकास मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।