रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस करेंगे देवास फैक्ट्री ब्लास्ट की जांच, अब तक 6 की मौत, दो लापता

पटाखा फैक्ट्री धमाके में 11 मजूदर मामूली रूप से झुलसे थे। इन सभी का जिला अस्पताल में इलाज के बाद शुक्रवार को दोपहर 2 बजे ट्रेन से बिहार के लिए रवाना किया गया। मजदूरों ने आरोप लगाए हैं कि फैक्ट्री संचालक ने तीन माह से मजदूरी भुगतान नहीं किया था। उनके पास भोजन के भी पैसे नहीं हैं। देवास स्टेशन पर तहसीलदार सपना शर्मा व प्रशासन के अन्य अफसर मौजूद रहे। मजदूरों को रास्ते खर्च व भोजन के लिए प्रशासन ने 10-10 हजार रुपए और रेल टिकट दिए।