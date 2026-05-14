देवास फैक्ट्री ब्लास्ट: आरोपी मालिक के साथ भाजपा नेताओं की तस्वीरें वायरल

Dewas Factory Blast: मध्य प्रदेश के देवास जिले में गुरूवार को हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में अब तक तीन मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। मामले में पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक अनिल मालवीय को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें हैरानी वाली बात ये है कि हादसे के बाद आरोपी अनिल की कई भाजपा (BJP) नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हुई है। इसमें सबसे चर्चित तस्वीर देवास सांसद महेंद्र सिंह (Dewas MP Mahendra Singh Solanki) सोलंकी के साथ है। इस बारे में जब सांसद से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि- उनका क्षेत्र में आना जाना लगा रहता है, उनसे कई लोग मिलते है। (MP News)