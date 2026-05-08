एमपी में बारात पर मधुमक्खियों के हमले का VIDEO, डांस छोड़ भागे बाराती

मधुमक्खियों का हमला होते ही जो बाराती डीजे पर खुशी खुशी उछल-उछलकर डांस कर रहे थे वो अपनी जान बचाने के लिए यहां-वहां भागने लगे, जिससे अफरा-तफरी मच गई। कुछ ही देर में दूल्हे के आगे नाच रहे बारातियों की भीड़ गायब हो गई और दूल्हा भी अपनी जान बचाने के लिए घोड़ी सहित तेजी से आगे बढ़ता नजर आया। मधुमक्खियों के बारात पर हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पूरी घटना कैद है, ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।