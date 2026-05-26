आरटीई में स्कूल तो मिला लेकिन प्रवेश नहीं, बच्चों ने दिया धरना



यह है पूरा मामला

सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में बच्चों का चयन हुआ था। मोबाइल पर 15 अप्रेल 2026 तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का मैसेज भी मिला था। पोर्टल से सेंट थॉमस स्कूल मिला। जब वहां प्रवेश के लिए पहुंचे तो स्कूल प्रबंधन ने स्वयं को इसके लिए पात्रता में नहीं होना बताया। यह बात लेकर विभागीय अधिकारियों के पास पहुंचे तो उन्होंने भी सही माना। लेकिन विभाग ने पोर्टल पर स्कूल को बंद नहीं किया इसलिए स्कूल दिखा तो लॉटरी में यही स्कूल मिला। अब लॉटरी में आने के बाद भी प्रवेश नहीं मिला और पालकों को आवंटन निरस्त होने का संदेश मिला। धरने पर बैठे लोगों ने बताया कि इस मामले में कलेक्टर कार्यालय, जनसुनवाई और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कई बार शिकायत कर चुके हैं। इसके अलावा स्थानीय विधायक,, सांसद सुधीर गुप्ता और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से भी मुलाकात की गई, लेकिन बच्चों को अब तक स्कूल में प्रवेश नहीं मिला। इसी कारण इस गर्मी में धरने पर बैठने का कदम उठाना पड़ा।