गर्मी में कटौती के विरोध में फूटा बिजली कंपनी पर आक्रोश



जिला पंचायत सदस्य दीपकसिंह गुर्जर ने कहा कि नए कनेक्शन, ट्रांसफार्मर बदलने और लाइन सुधार के नाम पर उपभोक्ताओं से अवैध वसूली की जा रही है। नियमों को ताक पर रखकर मनमानी कर रहे हैं। लोड शेटिंग और मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली बंद रखना आम उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है। बिजली विभाग की कार्यशैली के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है तथा छोटे उद्योग और व्यवसाय भी संकट में आ गए हैं। अवैध कॉलोनियों के नाम पर उपभोक्ताओं से 12 हजार से अधिक राशि जबरन वसूली जा रही है। वहीं कई क्षेत्रों में क्षमता से कम ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों से बिना सुरक्षा उपकरणों के कार्य करवाए जा रहे हैं। ज्ञापन में किसानों पर दर्ज प्रकरण वापस लेने, कऔती बंद करने और बिजली आपूर्ति में सुधार करने की मांग की। इस दौरान कमलेश पटेल, भगतराम डाबी, सुरेश भाटी एवं सम्यक जैन सहित अन्य ने संबोधित किया। बंशीलाल पाटीदार, काचरिया चंद्रावत सरपंच ईशु धनगर, जनपद पंचायत सदस्य रामेश्वर राठौर, राजेश भारती, जुझारसिंह, दिनेश कारपेंटर सहित बड़ी संख्या में किसान व ग्रामीण मौजूद थे।