जिले की माटी ने उगला रेकॉर्ड तोड़ गेहूं, अब तक का सबसे अधिक



ऐसे समझे जिले में गेहूं के उत्पादन को

वर्ष 2019 में आई बाढ़ के बाद वर्ष 2020 में जिले में गेहूं का रेकॉर्ड उत्पादन 8 लाख मैट्रिक टन हुआ था। इसका आंकड़ा गत वर्ष 11 लाख 15 हजार मैट्रिक टन उत्पादन के साथ टूटा। यह रेकॉर्ड इस साल फिर टूटा और इस बार रेकॉर्ड तोड़ 11 लाख 81 हजार 448 मैट्रिक टन हुआ है। जो जिले में अब तक का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन है। इसके पीछे बड़ा कारण सिंचाई परियोजना से खेतों तक पानी पहुंचने और मौसम की अनुकूलता है। गरोठ, भानपुरा से लेकर सुवासरा, सीतामऊ बेल्ट में जहां सिंचाई के पर्याप्त इंतजाम व बड़ी योजनाओं का पानी पहुंचा है। वहां सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन हुआ है। साथ ही सिंचाई के लिए पानी के पर्याप्त इंतजाम होने से गेहूं की बोवनी का प्रतिशत व सिंचित जमीन का प्रतिशत भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है।