फिल्मी स्टाइल में बनाई फिरौती की योजना

मंदसौर. कोतवाली थाना पुलिस ने फिरोती के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बोहरा समाज के एक व्यक्ति से 15 लाख की फिरोती की मांग की थी। आरोपी ने शूटआउट एट लोखंडवाला के साथ ही हालीवुड व बालीवुड की अन्य फिल्में देखकर फिरोती की योजना बनाई थी। पुलिस द्वारा आरोपी को पकडऩे के बाद बोहरा समाजजन शनिवार को दोपहर में एकजुट हुए और एसपी कार्यालय पहुंचे। वहां एसपी से मुलाकात कर आरोपी को पकडऩे पर स्वागत किया।



कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पेन्द्र सिंह राठौर ने बताया कि 19 मई को जनसुनवाई के दौरान पुलिस कंट्रोल रूम में तैय्यब अली पिता हकीमुद्दीन हाफिजी बोहरा निवासी मुफद्दल टाउन शिप नई अभिनंदन ग्रीन वेली ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। इसमें बताया कि 18 मई को शाम के समय अज्ञात आरोपी ने मोबाईल पर 5 लाख रुपए फिरोती कि मांग की है और नही देने पर जान से मारने कि धमकी दी है। फरियादी कि रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस को एफआइआर दर्ज करार पुलिस टीम बनाकर आरोपियों की तलाश करने के निर्देश दिए। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।



फरियादी से लगवाया फोन और फिर फसाया

जांच में फरियादी से पूरे मामले की जानकारी ली। फिर आरोपी को फोन लगाया। फरियादी ने पुलिस के बताए अनुसार ही अज्ञात आरोपी से मोबाईल चर्चा की। इस पर आरोपी ने फरियादी को फोन कर पुन: धमकाया कि तुमने मेरे कहे अनुसार 5 लाख की व्यवस्था तत्काल नहीं की है अब तुम्हें 15 लाख देने पडेंगे और 15 लाख नहीं देने पर जान से खत्म करने कि धमकी दी। आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा व आरोपी से पूछताछ के दौरान उसके द्वारा अपराध में उपयोग किया गया वाहन, मोबाईल एवं सीम को जब्त किया गया।