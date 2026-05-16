स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत 4 डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई, 50-50 हजार रुपये जुर्माना

महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ संगीता पाटीदार की जिम्मेदारी थी कि वे प्रशिक्षित डॉक्टर से ऑपरेशन करवाएं लेकिन ऐसा नहीं करके डॉ पाटीदार ने बिना प्रशिक्षित डॉ मीना वर्मा से ऑपरेशन करवाया। जिसके कारण नवजात को कट लग गया। बिना प्रशिक्षण के डॉ मीना वर्मा ने ऑपरेशन भी कर दिया। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। नवजात को कट लगने के बाद महिला एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ ने शल्य क्रिया विशेषज्ञ डॉ सिद्धार्थ शिंदे को उपचार के लिए बुलाया। लेकिन डॉक्टर शिंदे ऑन ड्यूटी होते हुए भी उपचार करने के लिए नहीं गए। वही शल्य क्रिया विशेषज्ञ द्वारा शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ रजत पाटीदार की सलाह के लिए रैफर किए जाने की बात कही। लेकिन तीन दिन के बाद नवजात को 28 फरवरी को हायर सेंटर रैफर किया गया। ऐसे में उपचार में देरी हुई।