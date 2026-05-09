कटेगा मंदसौर डीपीसी का वेतन, होगी विभागीय जांच

पोषण कीट वितरण में देवास और शाजापुर की स्थिति बेहतर रही, वहीं उज्जैन जिले के कमजोर होने पर स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। बैठक में धरती आबाजनजातिय ग्राम उत्कर्ष अभियान की समीक्षा के दौरान रतलाम और देवास में कम प्रतिशत होने पर संभागायुक्त सिंह ने अधिकारियों को टारगेट पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के ड्रॉप आउट की स्थिति में मंदसौर और आगर मालवा का प्रतिशत कम होने पर संभागायुक्त सिंह ने निर्देश दिए कि अधिकारी देखे कि कहां कमी रही, टारगेट पूरा क्यों नही हो सका। अगली बैठक तक स्थिति सुधारें। बैठक में बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा एक में प्रवेश की कार्य योजना, नामांकन में वृद्धि एवं ड्रॉप आउट में कमी, विद्यालयों में पुस्तक वितरण, मिशन अंकुर योजना, कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम की जानकारी दी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिले में कुपोषित बच्चों के टारगेट, कुपोषण से सुधार की स्थिति, आंगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के नाम दर्ज करने और आंगनवाड़ी केंद्रों को शाला परिसर में शिफ्ट करने संबंधी जानकारी दी गई। बैठक में विभाग के संभाग व जिला अधिकारी उपस्थित रहे।