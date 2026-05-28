मंदसौर पुलिस ने राजस्थान के दो सगे भाईयों को तस्करी करते पकड़ा

इस मामले में हीरसिंह पिता हडमानसिंह व उसका भाई बाबुसिंह पिता हडमानसिंह राजपुरोहित निवासी कोरना थाना मंडली जिला बालोत्रा राजस्थान के कब्जे वाली जीप मे पीछे वाली सीट पर रखे तीन काले रंग के कट्टो में भरा 60 किलोग्राम डोडाचूरा बरामद किया। इसके साथ ही दो मोबाइल भी जब्त किए। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने जारोलिया मगरे से मुल्तानपुरा निवासी रईस से डोडाचूरा लाना बताया। इस पर पुलिस ने रईस पर भी मामला दर्ज किया। मामले की जांच करते हुए पूरे नेटवर्क की तलाश की जा रही है।इस मामले में हीरसिंह पिता हडमानसिंह व उसका भाई बाबुसिंह पिता हडमानसिंह राजपुरोहित निवासी कोरना थाना मंडली जिला बालोत्रा राजस्थान के कब्जे वाली जीप मे पीछे वाली सीट पर रखे तीन काले रंग के कट्टो में भरा 60 किलोग्राम डोडाचूरा बरामद किया। इसके साथ ही दो मोबाइल भी जब्त किए। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने जारोलिया मगरे से मुल्तानपुरा निवासी रईस से डोडाचूरा लाना बताया। इस पर पुलिस ने रईस पर भी मामला दर्ज किया। मामले की जांच करते हुए पूरे नेटवर्क की तलाश की जा रही है।