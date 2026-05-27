सीबीएन ने 17 क्विटंल डोडाचूरा के साथ दो तस्करों को पकड़ा

मंदसौर.

मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर चलाए जा रहे अभियान में मप्र केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरोकी मंदसौर सेल एवं मंदसौर डिवीजन की संयुक्त टीम ने 17 क्विटंल डोडाचूरा के साथ दो तस्करों को पकड़ा। इस कार्रवाई में ट्रक व बाइक के साथ ही 193 बोरिश मक्का की जब्त की गई। सीबीएन ने पकड़े गए दो आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है।

सीबीएन को सूचना मिली थी कि गुजरात पासिंग ट्रक मंदसौर से बड़ी मात्रा में डोडाचूरा लेकर गुजरात की ओर जाने वाला है। इस पर मंदसौर सेल एवं मंदसौर डिवीजन के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई।