गुजरात से चला रहा था आधा दर्जन राज्यों में नेटवर्क

मंदसौर.

जिले की नाहरगढ़ थाना पुलिस ने विगत माह में गुजरात की ओर की जा रही अवैध रूप से शराब तस्करी के तीन ट्रको को पकड़ा था। इनमें लाखों रुपए की शराब ले जाई जा रही थी। शराब तस्करी के इस मामले में पुलिस ने मास्टर माइंड को गुजरात के सोमनाथ से पकड़ा। आधा दर्जन राज्यों में आरोपी गुजरात से ही शराब तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। इसमें मप्र, राजस्थान, गुजरात के अलावा बिहार, यूपी, हरियाणा इन 6 राज्यों में आरोपी वदा का नेटवर्क था। शराब तस्करी के इस मामले का मास्टर माइंड वदा है। जिसे पुलिस ने सोमनाथ से गिरफ्तार किया। आरोपी पर 24 मामले दर्ज है। सबसे अधिक गुजरात में है और अन्य राज्यों में भी है। आरोपी से पुलिस शराब तस्करी के इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है।