मंदसौर पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले, यहां पढ़े इनका नाम

किसका कहा हुआ स्थानांतरण

मिली जानकारी के अनुसार निरीक्षक भगवान दास वीरा देवास से मंदसौर, बलवीर सिंह चौधरी नरसिंहपुर से मंदसौर, राहुलसिंह राजपूत इंदौर से मंदसौर और राजेंद्र बघेल मंदसौर अजाक से मंदसौर बल में स्थानातंरण हुआ है। वही बूढा मंडल उपाध्यक्ष की हत्या के मामले में निरीक्षक प्रभात गौड़ को नाहरगढ़ थाने से हटाकर पुलिसलाइन किया था। उनका स्थनातंरण भोपाल हुआ है। इसके अलावा मल्हारगढ़ थाना प्रभारी मोहनलाल मालवीय का स्थानातंरण जीआरपी इंदौर में हुआ है।