PM मोदी ने सतना के जिस किसान की तारीफ की उसने जीते-जी कराई अपनी ‘तेरहवीं’

सतना जिले के उचेहरा क्षेत्र के अंतरवेदिया गांव में रहने वाले किसान रामलोटन कुशवाह ने जीते-जी अपनी तेरहवीं करवाई है। दरअसल किसान रामलोटन ने कुछ समय पहले शासकीय मेडिकल कॉलेज सतना में अपनी देहदान करने का फैसला लिया था। जब ये बात उन्होंने गांव वालों को बताई तो गांववालों ने उनका मजाक बनाया और ताने मारने शुरु कर दिए। गांव वाले उनसे कहते कि तुमने अपनी मौत के बाद होने वाली तेरहवीं और वर्षी का खर्चा बचाने के लिए देहदान करने का फैसला लिया है। गांव वालों के तानों से दुखी होकर और गांव वालों की सोच को बदलने के उद्देश्य से उन्होंने जीते-जी अपना पिंडदान और तेरहवीं कराने का फैसला लिया।