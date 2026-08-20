20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सतना

स्कूल में भरा पानी तो Gen-Alpha ने जाम कर दिया सतना-अमरपाटन रोड

Waterlogged School : स्कूली छात्रों द्वारा किए गए चक्काजाम के चलते सतना-अमरपाटन रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे मार्ग पर भारी जाम लग गया। आनन फानन में जेसीबी लेकर पहुंची प्रशासनिक टीम स्कूल परिसर से पानी की निकासी में जुटी।
2 min read
Google source verification

सतना

image

Mohammad Faiz Mubarak

Aug 20, 2026

Waterlogged School

Waterlogged School (Gen-Alpha ने जाम किया सतना-अमरपाटन रोड Photo Source- Input)

Satna News :मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक स्कूल परिसर में लंबे समय ले पानी भरा रहने के विरोध में स्कूल में पढ़ने वाले विशेषकर जेन-अल्फा छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रामपुर बाघेलान के चोरहटा स्थित पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक स्कूल परिसर में बारिश का पानी घुटनों तक भरने से छात्रों का आक्रोश बुधवार को फूट पड़ा। जलभराव से परेशान विद्यार्थियों ने अमरपाटन - सतना मार्ग पर पहुंचकर चक्काजाम कर दिया।

छात्रों के प्रदर्शन के चलते मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात बाधित रहा। छात्रों के मुताबिक, बारिश के बाद स्कूल के ग्राउंड और परिसर में बड़ी मात्रा में पानी जमा हो गया। जलभराव के कारण विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचने के साथ ही परिसर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने - जाने में परेशानी हो रही थी। छात्रों का कहना था कि, स्कूल में जलभराव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया जा सका है। ऐसे में हमें अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इस तरह का निर्णय लेना पड़ा है, जो आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है।

सड़क पर उतरकर जताया विरोध

लगातार परेशानी से नाराज छात्रों ने स्कूल परिसर से बाहर निकलकर सड़क पर प्रदर्शन शुरु कर दिया। यी नहीं, नारेबाजी करते हुए जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की। चक्काजाम के कारण अमरपाटन-सतना मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ और सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। चक्काजाम की सूचना मिलते ही रामपुर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्या सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रशासन ने जेसीबी की मदद से स्कूल परिसर में जमा बारिश के पानी की निकासी का काम शुरू कराया।

कार्रवाई होते ही समाप्त किया प्रदर्शन

प्रशासन की ओर से जल निकासी की कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद छात्रों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। चक्काजाम खत्म होने के बाद अमरपाटन-सतना मार्ग पर यातायात व्यवस्था सामान्य हो गई। छात्रों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल परिसर से तत्काल पानी निकालने तक ही कार्रवाई सीमित न रहे, बल्कि स्थायी जल निकासी व्यवस्था बनाई जाए।

Panna News : नदी के उफान में टापू पर फंसा किसान, 70 किमी दूर से पहुंची SDRF, देखें रेस्क्यू

ये भी पढ़ें
Farmer strand On Island

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 11:05 am

Published on:

20 Aug 2026 11:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / स्कूल में भरा पानी तो Gen-Alpha ने जाम कर दिया सतना-अमरपाटन रोड

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Satna News: 50 किमी दूर से आई लोकायुक्त टीम, सहकारी बैंक सीईओ को 96,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा

satna lokayukta action
सतना

जहां तुलसी ने राम को देखा, वहीं आज भी सांस लेती है मानस की स्मृति

tulsidas chitrakoot
समाचार

सतना में आजाक लेखापाल सस्पेंड, सहायक संचालक संपरीक्षा पर लटकी निलंबन की तलवार

janvishwas
सतना

एमपी में स्टूडेंट के लिए जरूरी खबर, 9 वीं कक्षा से बदलेगा मूल्यांकन का तरीका, लागू होगा ‘हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड’

Pilot project: स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू (Photo Source - AI)
सतना

Satna News: शुरू होने से पहले ही सवालों में घिरा श्रम विभाग का पायलट प्रोजेक्ट

satna shramshree health camp
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.