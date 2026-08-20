स्कूल में भरा पानी तो Gen-Alpha ने जाम कर दिया सतना-अमरपाटन रोड

छात्रों के प्रदर्शन के चलते मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात बाधित रहा। छात्रों के मुताबिक, बारिश के बाद स्कूल के ग्राउंड और परिसर में बड़ी मात्रा में पानी जमा हो गया। जलभराव के कारण विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचने के साथ ही परिसर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने - जाने में परेशानी हो रही थी। छात्रों का कहना था कि, स्कूल में जलभराव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया जा सका है। ऐसे में हमें अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इस तरह का निर्णय लेना पड़ा है, जो आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है।