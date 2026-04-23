क्या आप भी नहाने के बाद बंद कर देते हैं बाथरूम का दरवाजा? तो पढ़ें, क्यों है यह सेहत के लिए खतरनाक!



बाथरूम के दरवाजों के हैंडल और टॉयलेट सीट पर कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। लोग अक्सर बाथरूम से निकलने से पहले दरवाजा छूते हैं, जिससे हाथों के कीटाणु हैंडल पर लग जाते हैं। स्टडीज में यह भी पाया गया है कि दरवाजों के हैंडल पर टॉयलेट सीट से भी ज्यादा कीटाणु हो सकते हैं। जब बाथरूम बंद होता है, तो ये बैक्टीरिया एक छोटे से बंद दायरे में और तेजी से पनपते हैं।

इसलिए, घर की हवा को शुद्ध रखने का सबसे अच्छा तरीका वेंटिलेशन है। केवल दरवाजे बंद करके गंदगी को रोकने की कोशिश करने के बजाय अगर आपके बाथरूम में एक्जॉस्ट फैन है, तो उसे जरूर चलाएं।