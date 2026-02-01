Weather update : राजस्थान में यहां तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, फसलों में नुकसान, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

Rajasthan Weather update : जयपुर। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से चलते राजस्थान में बुधवार को ओलावृष्टि और बारिश का दौर शुरू हुआ। राज्य में कई जगहों पर दिनभर रुक-रुक बारिश का दौर चला। करीब एक दर्जन जगहों पर ओलावृष्टि हुई। इससे दिन के तापमान में छह डिग्री तक गिरावट हुई। ओलावृष्टि और बारिश से बाद ठंडी हवाओं का दौर चला। मौसम केन्द्र के अनुसार