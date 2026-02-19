Kota Crime: दोस्ती का खौफनाक अंजाम; दुकान के बाहर खड़े युवक की चाकू घोंपकर हत्या, मोहल्ले के ही 4 युवक फरार

डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि युवक पर चाकू से हमला किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश को घटना का कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।