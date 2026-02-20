Jaipur Air Show : जयपुर में आज शौर्य-रंग बिखेरेंगे सूर्यकिरण-सारंग, भव्य एयर शो के लिए यहां से मिलेगा पास

पायलट्स के अनुसार 20 व 22 फरवरी को एयर शो दोपहर 2 बजे शुरू होगा, लेकिन उन्होंने दर्शकों को कम से कम एक घंटे पहले पहुंचकर अपनी जगह पर बैठने की सलाह दी है। लगभग 50 से 55 मिनट के इस शो में सूर्यकिरण और सारंग करतब दिखाएंगे। सूर्यकिरण टीम के 9 फाइटर जेट महज पांच-पांच मीटर की दूरी में उड़ान भरेंगे। क्रॉसिंग के दौरान विमानों की गति 1400 किमी प्रतिघंटा तक होगी, जबकि सामान्य फॉर्मेशन में 700 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार रहेगी। वहीं, सारंग टीम के 5 हेलिकॉप्टर एक साथ जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरकर मानसागर पहुंचेंगे। युवाओं में सेना के प्रति आकर्षण जगाना आयोजन का मुख्य उद्देश्य है।