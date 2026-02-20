Rajasthan: ‘किसने दी ₹28/वर्ग मीटर की जमीन…?’, सदन में हंगामा, मंत्री राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर किया बड़ा पलटवार

Industry Minister Rajyavardhan Singh Rathore: विधानसभा में उद्योगों को जमीन आवंटन को लेकर सियासी नोकझोंक देखने को मिली। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुए जमीन आवंटनों का ब्योरा सदन में रखा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार पर सस्ती जमीन देने के आरोप लगाने वाले यह भूल रहे है कि उनकी सरकार में बड़े उद्योग समूहों को बेहद कम दरों पर हजारों हेक्टेयर जमीनें दी गई।