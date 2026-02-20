SMS Jaipur : खुशखबर, लंदन के बाद एसएमएस जयपुर में विश्वस्तरीय डर्मेटोलॉजी संस्थान तैयार, मिलेंगी ये सुविधाएं

यहां हाई-एंड लेजर मशीनें, डिजिटल डर्मोस्कोपी, स्किन कैंसर की जल्द जांच तकनीक, बायोलॉजिकल थेरेपी और डे-केयर इम्यूनोथेरेपी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। संस्थान में अलग डर्मेटोपैथोलॉजी लैब स्थापित की गई है, जहां स्किन बायोप्सी की जांच अत्याधुनिक तकनीक से की जाएगी। इससे रिपोर्टिंग समय घटेगा और इलाज तेजी से शुरू हो सकेगा। स्किन सर्जरी के लिए मॉड्यूलर ओटी और कॉस्मेटिक प्रोसीजर के लिए यूनिट भी तैयार की गई है।