जयपुर में बम की बड़ी दहशत: हाईकोर्ट से अस्पतालों तक मचा हड़कंप, 4 महीने में 9वीं बार HC को उड़ाने की धमकी

अस्पताल में इलाज के लिए आईं शारदा देवी ने बताया कि वह बेटी के कान की परेशानी दिखाने आई थीं, लेकिन बम की सूचना के कारण सर्च अभियान चलता रहा। जब दो बजे स्थिति सामान्य हुई और वे डॉक्टर के पास पहुंचीं तो स्टॉफ ने कहा कि डॉक्टर चले गए हैं, अब कल आना। ऐसे में दूर-दराज से आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।