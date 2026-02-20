विकास या जोखिम: 10 हजार करोड़ के काम ठेकेदार भरोसे

राजधानी जयपुर में ही 2000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। इनमें से 800 करोड़ की सेक्टर सड़कें निर्माणाधीन हैं। सवाल सीधा है…जब निगरानी कमजोर होगी तो गुणवत्ता कौन सुनिश्चित करेगा? क्या बिना पर्याप्त तकनीकी सुपरविजन के ये प्रोजेक्ट समय पर और टिकाऊ बन पाएंगे, या फिर आम आदमी को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी?

दरअसल, कनिष्ठ अभियंता पर निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण करवाने की जिम्मेदारी होती है। इनकी संख्या पर्याप्त न होने से न सिर्फ कार्यों की गुणवत्ता में कमी आ रही है, बल्कि काम भी धीमी गति से हो रहे हैं।