कोटा-बूंदी के लिए बड़ी घोषणाएं: ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पास इंडस्ट्रियल एरिया, IIIT कोटा बनेगा AI हब, पेयजल पर 90 करोड़ समेत ये मिली सौगातें

कोटा में जागरूक नागरिक और प्रबुद्धजन कोटा को आइटी सिटी के रूप में विकसित करने की मांग उठा रहे हैं। इस संबंध में अलग-अलग संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंटकर सुझाव भी दिए थे। हाल में बजट में भी राशि देने की घोषणा की थी, अब यहां बड़ा आइटी हब विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने आइटी हब विकसित करने का मु्द्दा प्रमुखता से उठाया था। कोटा और बूंदी में पेयजल वितरण सुदृढ़ीकरण के लिए 90 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है।