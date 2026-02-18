Good News: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, कोटा-अजमेर, जोधपुर-बीकानेर समेत कई रूट पर बढाए इन 17 ट्रेनों के कोच

फाइल फोटो पत्रिका
17 Coaches Increased In Trains: अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए कोटा मंडल से होकर गुजरने वाली 17 जोड़ी विभिन्न ट्रेनों में अलग-अलग श्रेणियों के 28 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। यह व्यवस्था निर्धारित तिथियों तक प्रभावी रहेगी।
कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि बढ़ती यात्री मांग को ध्यान में रखते हुए संबंधित रेल सेवाओं में कोचों की अस्थायी वृद्धि की गई है, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान अतिरिक्त सुविधा मिल सके।
