Good News: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, कोटा-अजमेर, जोधपुर-बीकानेर समेत कई रूट पर बढाए इन 17 ट्रेनों के कोच

17 Coaches Increased In Trains: अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए कोटा मंडल से होकर गुजरने वाली 17 जोड़ी विभिन्न ट्रेनों में अलग-अलग श्रेणियों के 28 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। यह व्यवस्था निर्धारित तिथियों तक प्रभावी रहेगी।