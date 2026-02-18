बादलों की गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुई बारिश, ओलावृष्टि का भी अलर्ट, जानें राजस्थान के किन जिलों में आया अलर्ट

IMD Orange-Yellow Alert: राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हाड़ौती के कई जिलों में बुधवार सुबह से बादलों की गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई। कोटा और बूंदी में बूंदाबांदी के बाद झालावाड़ के सुनेल इलाके में मावठ की झमाझम बारिश हुई। वहीं मंगलवार को सुबह बादल छाए रहे। दोपहर में मौसम साफ हुआ तो तेज धूप खिली। इससे गर्मी का असर रहा। शाम को मौसम में हल्की ठंडक रही।