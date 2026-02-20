जयपुर की ताकत को पहचानिए, विधानसभा में शहर के विधायक ने रखी बड़ी मांग

जयपुर। गुलाबी नगरी की पहचान सिर्फ पर्यटन और विरासत नहीं, बल्कि लाख की चूड़ियां, रजाइयां, जौहरी बाजार का रत्न-आभूषण कारोबार और सांगानेर का टेक्सटाइल उद्योग भी है। विधानसभा में गुरुवार को कांग्रेस विधायक रफीक खान ने शहर की पारंपरिक ताकतों को लेकर उद्योग एवं खेल विभाग की मांगों के दौरान चर्चा में शामिल होते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि जयपुर की चारदीवारी में आज भी लाख की चूड़ियां बनती हैं और शहर की रजाइयां देश-विदेश में पसंद की जाती हैं। हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड डील की बात करते हैं, लेकिन जयपुर के इन उत्पादों के प्रमोशन की नीति पर बात नहीं होती।