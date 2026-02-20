20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर की ताकत को पहचानिए, विधानसभा में शहर के विधायक ने रखी बड़ी मांग

जयपुर। गुलाबी नगरी की पहचान सिर्फ पर्यटन और विरासत नहीं, बल्कि लाख की चूड़ियां, रजाइयां, जौहरी बाजार का रत्न-आभूषण कारोबार और सांगानेर का टेक्सटाइल उद्योग भी है। विधानसभा में गुरुवार को कांग्रेस विधायक रफीक खान ने शहर की पारंपरिक ताकतों को लेकर उद्योग एवं खेल विभाग की मांगों के दौरान चर्चा में शामिल होते हुए [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Vikas Jain

Feb 20, 2026

MLA Rafiq Khan

जयपुर। गुलाबी नगरी की पहचान सिर्फ पर्यटन और विरासत नहीं, बल्कि लाख की चूड़ियां, रजाइयां, जौहरी बाजार का रत्न-आभूषण कारोबार और सांगानेर का टेक्सटाइल उद्योग भी है। विधानसभा में गुरुवार को कांग्रेस विधायक रफीक खान ने शहर की पारंपरिक ताकतों को लेकर उद्योग एवं खेल विभाग की मांगों के दौरान चर्चा में शामिल होते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि जयपुर की चारदीवारी में आज भी लाख की चूड़ियां बनती हैं और शहर की रजाइयां देश-विदेश में पसंद की जाती हैं। हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड डील की बात करते हैं, लेकिन जयपुर के इन उत्पादों के प्रमोशन की नीति पर बात नहीं होती।

उनका सवाल था कि इन उत्पादों की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात बढ़ाने के लिए अलग पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती।
रफीक खान ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा रोजगारदाता बताते हुए कहा कि सांगानेर और आस-पास के क्षेत्रों में हजारों परिवार इस पर निर्भर हैं। सरकार अपनी ताकत को प्रमोट करे तो स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकता है।

छोटी यूनिट को सहयोग मिले, बार-बार जांच नहीं

उन्होंने कहा कि जौहरी बाजार में छोटी-छोटी यूनिट काम करती हैं, जहां से दुनिया भर में रत्न निर्यात होते हैं। ऐसी यूनिट को
बार-बार नोटिस और जांच से परेशान करने के बजाय सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भू परिवर्तन की स्पष्ट पॉलिसी नहीं होने से उद्योग लगाने में दिक्कत आती है। अलग-अलग विभाग अपनी-अपनी आपत्तियां लगाते हैं, जिससे निवेशक हतोत्साहित होते हैं। रफीक खान ने पड़ासौली मामले में आवंटित जमीन की जांच की मांग करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि बेशकीमती भूखंड किस आधार पर और किसे दिया गया, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Feb 2026 09:27 am

Published on:

20 Feb 2026 09:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर की ताकत को पहचानिए, विधानसभा में शहर के विधायक ने रखी बड़ी मांग

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Air Show : जयपुर में आज शौर्य-रंग बिखेरेंगे सूर्यकिरण-सारंग, भव्य एयर शो के लिए यहां से मिलेगा पास

Jaipur Air Show today Suryakiran-Sarang will spread colors of bravery passes obtained SSO Portal
जयपुर

Rajasthan: ‘किसने दी ₹28/वर्ग मीटर की जमीन…?’, सदन में हंगामा, मंत्री राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर किया बड़ा पलटवार

Rajyvardhan Singh Rathore
जयपुर

जयपुरवासियों के लिए खुशखबरी: इस हॉस्पिटल में बनेगा थैलेसीमिया डे-केयर सेंटर, बेड की कमी से मिलेगी परमानेंट निजात

JK Lon Hospital Jaipur
जयपुर

विकास या जोखिम: 10 हजार करोड़ के काम ठेकेदार भरोसे

road project, road project in dholpur, dilapidated road, dilapidated road in dholpur, road construction in dholpur, dholpur news, Rajasthan news, रोड प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट इन धौलपुर, जर्जर सड़क, जर्जर सड़क इन धौलपुर, सड़क निर्माण इन धौलपुर, धौलपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर

SMS Jaipur : खुशखबर, लंदन के बाद एसएमएस जयपुर में विश्वस्तरीय डर्मेटोलॉजी संस्थान तैयार, मिलेंगी ये सुविधाएं

Rajasthan people Good news SMS Jaipur world class Dermatology Institute ready after London These facilities available
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.