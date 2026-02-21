Rajasthan: नकली खाद-बीज पर सर्जिकल स्ट्राईक, 12000 रेड, 200 लाईसेंस रद्द, 107 FIR, 27 फैक्ट्री सीज…

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि खेती के सीजन में किसानों को सबसे ज्यादा झटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि जो खाद और बीज वे अच्छे से अच्छा मानकर लाए और उन्हें खेत में काम लिया….। वे नकली हैं, ऐसे में किसानों को बेहद परेशानी होती है। मंत्री ने कहा कि इसकी सूचना उन्हें मिली तो उन्होंने अपनी टीम के साथ बीज और खाद की दुकानों पर जांच पड़ताल शुरू की जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मंत्री ने सदन में आंकड़े पेश करते हुए बताया कि अब तक 11,938 बार औचक निरीक्षण किए गए हैं। इस दौरान 765 विक्रेताओं को नियमों के उल्लंघन पर नोटिस थमाया गया है। इसके अलावा 169 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि 46 के लाइसेंस पूरी तरह निरस्त कर दिए गए। साथ ही गंभीर अनियमितता मिलने पर 107 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, जिनमें अब तक 28 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं।