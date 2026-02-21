21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थानः सरकारी कॉलेजों का बदलेगा हुलिया, 611 करोड़ के बजट से 106 प्रोजेक्ट पूरे, मिलेगी ये बड़ी सुविधाएं…

Rajasthan Collage News: प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों और 116 कॉलेजों में कुल 130 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी। इनकी कुल लागत 611 करोड़ रुपये है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Feb 21, 2026

Rajasthan Education Department

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

PM-UShA Rajasthan Scheme: राजस्थान के सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की सूरत जल्द ही बदली हुई नजर आएगी। राजस्थान सरकार कई बड़ी योजनाएं और हाईटेक सुविधाएं लेकर बच्चों के भविष्य को संवारने में जुट गई है। प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान (PM-UShA Rajasthan Scheme ) के तहत प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट बनाया है। इस बजट के तहत जितने काम प्लान किए गए हैं उनमें से करीब सत्तर फीसदी से ज्यादा पूरे कर लिए गए हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में पूरी जानकारी साझा की है।

611 करोड़ का बजट, 130 में से 106 काम पूरे

सचिवालय में हुई इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा… कुलदीप रांका ने पूरी जानकारी दी और बताया कि प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों और 116 कॉलेजों में कुल 130 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी। इनकी कुल लागत 611 करोड़ रुपये है। राहत की बात यह है कि इनमें से 106 कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं, जिन पर करीब 535 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। बाकी बचे 24 प्रोजेक्ट्स को 30 सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

कॉलेज छात्रों को मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं, मिलेगी पढ़ाई में मदद

सरकार के अफसरों ने बताया कि सरकार चाहती है कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को आधुनिक सुविधाएं मिलें ताकि उन्हें पढ़ाई में मदद मिल सके। वे अपने जीवन में अच्छा कैरियर बना सकें। इस योजना के तहत छात्रों के के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालयों को आधुनिक बनाया गया है। नए भवन बनाने के लिए साथ ही पुराने भवनों की मरम्मत की गई है। रिसर्च और नवाचार को बढ़ाने में मदद करने वाले आधुनिक उपकरण खरीदे गए हैं। आधुनिक पाठ्य सामग्री खरीद करने के लिए भी संस्थानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है ताकि छात्रों की पढ़ाई में बाधा नहीं आए।

34 बड़ी योजनाओं पर काम कर रही सरकार, खर्च होंगे 300 करोड़ से ज्यादा

अधिकारियों ने बताया कि सरकार 34 बड़ी योजनाओं पर भी काम कर रही है ताकि उच्च शिक्षण में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहे। इन योजनाओं को पूरा करने में तीन सौ तीस करोड़ से भी ज्यादा का खर्च होना है। इसके लिए केंद्र सरकार से भी कुछ बजट मांगा गया है जो कि जल्द ही मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार अपने स्तर पर अभी तक इन योजनाओं पर करीब 90 करोड़ खर्च कर चुकी है। ये याजनाएं 4 राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों और 30 राजकीय महाविद्यालयों के लिए हैं।

ये भी पढ़ें

मंत्री किरोड़ी लाल का बड़ा दावा, JJM में हुआ 20000 करोड़ का घोटाला, खोला 23 जून का पूरा राज…
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 09:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थानः सरकारी कॉलेजों का बदलेगा हुलिया, 611 करोड़ के बजट से 106 प्रोजेक्ट पूरे, मिलेगी ये बड़ी सुविधाएं…

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: नकली खाद-बीज पर सर्जिकल स्ट्राईक, 12000 रेड, 200 लाईसेंस रद्द, 107 FIR, 27 फैक्ट्री सीज…

Agriculture Minister Kirodi Lal Meena
जयपुर

Rajasthan: किसानों के लिए सरकार ने खोला खजाना, 46 अरब से भी ज्यादा की अनुदान मांगे पारित, ये फायदे मिलेंगे

Farmer
जयपुर

Rajasthan Politics : किरोड़ी लाल मीणा गंगापुर से चुनाव लड़ें तो मैं हट जाऊंगा, कांग्रेस के रामकेश मीणा का बड़ा बयान

Congress Ramkesh Meena Big statement If Kirodi Lal Meena contests from Gangapur I will step down
जयपुर

Rajasthan Civic Elections : राजस्थान में निकाय चुनाव अब अप्रेल में संभव नहीं, जानें क्यों?

Rajasthan Nagariya Nikay elections in April are no longer possible know why?
जयपुर

Jaipur: जयपुर में हवा ‘जहरीली’; 344 करोड़ खर्च करने पर भी नहीं सुधरी आबोहवा, सड़कों पर गया 84% बजट

जयपुर में नगर निगम को सुधारनी की आबोहवा की सेहत, बना डाली सड़कें, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.