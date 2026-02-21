राजस्थानः सरकारी कॉलेजों का बदलेगा हुलिया, 611 करोड़ के बजट से 106 प्रोजेक्ट पूरे, मिलेगी ये बड़ी सुविधाएं…

सरकार के अफसरों ने बताया कि सरकार चाहती है कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को आधुनिक सुविधाएं मिलें ताकि उन्हें पढ़ाई में मदद मिल सके। वे अपने जीवन में अच्छा कैरियर बना सकें। इस योजना के तहत छात्रों के के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालयों को आधुनिक बनाया गया है। नए भवन बनाने के लिए साथ ही पुराने भवनों की मरम्मत की गई है। रिसर्च और नवाचार को बढ़ाने में मदद करने वाले आधुनिक उपकरण खरीदे गए हैं। आधुनिक पाठ्य सामग्री खरीद करने के लिए भी संस्थानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है ताकि छात्रों की पढ़ाई में बाधा नहीं आए।