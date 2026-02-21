Jaipur: मैं भी हुआ साइबर क्राइम का शिकार… हर दूसरे दिन मेरे नाम पर नई वेबसाइट देखता हूं: CJI

पिछले 5 सालों में साइबर अपराधों में आम आदमी के 55 हज़ार करोड़ रूपए लूटे गए। उन्होंने हाईकोर्ट को आए दिन मिल रही धमकियों को लेकर कहा कि जिस तरह स्कूल में घंटी बजती है, उसी तरह से पता चलता है कि बम की धमकी आ गई। लगातार 20-25 बार हो चुका हैं, लेकिन समाधान नहीं है। मेल डमी सर्वर से आ रहे हैं। पिछली बार जोधपुर में धमकी आई तो पता चला कि मेल स्विट्जरलैंड से आई। पता लग ही नहीं सकता है कि मेल कहां से आ रहा है।