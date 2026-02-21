जयपुर में IPL 2026 के 4 मैच पक्के, CM भजनलाल शर्मा की पहल से खत्म हुआ गतिरोध

दरअसल, पिछले कुछ महीनों से फ्रेंचाइजी स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था और कानूनी देयता को लेकर आशंकित थी। टाटा प्रोजेक्ट्स की 700 पृष्ठों की स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट में अवसंरचना और सुरक्षा मानकों में गंभीर कमियों की ओर संकेत किया गया था। इसी आधार पर राजस्थान रॉयल्स ने राज्य सरकार से इंडेम्निटी वेवर की मांग भी रखी थी। दूसरी ओर, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने इन आपत्तियों को नियमित रखरखाव से सुधारे जाने योग्य बताया था। हालांकि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी और जयपुर में 4 मैच कराने का रास्ता साफ हुआ। रॉयल्स के सूत्रों ने बताया कि यहां 4 मैच होंगे और 3 गुवाहाटी में खेले जाएंगे।