बजट में स्मार्ट उद्योग क्षेत्र की घोषणा तीन साल बाद भी अधूरी

भिवाड़ी. औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर को स्मार्ट तरीके से बसाने की घोषणा 2023-24 बजट में की गई थी। 2022 समिट में उद्योग क्षेत्र में निवेश के लिए भूखंड आवंटन करना शुरू किए थे। यहां पर कुछ बड़ी इकाई ने उत्पादन भी शुरू कर दिया है जबकि दर्जनों की संख्या में नए प्लांट का निर्माण चल रहा है। उद्योग क्षेत्र को स्मार्ट बनाने का काम तीन साल पूर्व हुई बजट घोषणा के बाद भी अधूरा है। यहां पर बिजली आपूर्ति की ही समस्या बनी हुई है। प्रसारण और विद्युत निगम के जीएसएस की क्षमता उक्त क्षेत्र में कम है। नए 220 केवी जीएसएस और 132 केवी जीएसएस का निर्माण स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा के तहत होना था। कागजी कार्रवाई में उलझे होने की वजह से रीको और प्रसारण निगम अभी तक यहां पर जीएसएस का निर्माण नहीं कर सके हैं। औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर 424 हेक्टेयर में विकसित किया है। रोड निर्माण, पुलिया निर्माण, समतलीकरण, चारदीवारी, भूखंड डिमार्केशन पिलर, आवासीय क्षेत्र में नालियां निर्माण, भूखंड के अंदर जाने के लिए पुलिया और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर का निर्माण करीब 50 करोड़ रुपए से हुआ है। नया औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से सरकार की मंशा स्मार्ट बनाने की थी लेकिन यहां सडक़ों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसमें दूर से बदबू आती है।