ऊंचाई पर आग बुझाने वाला हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म पांच महीने से खराब

भिवाड़ी. फिनलैंड से 15 करोड़ में खरीदा गया हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म सफेद हाथी बना खड़ा है। इस मशीन से 60 मीटर ऊंचाई तक आग बुझाई जा सकती है लेकिन सेंसर में खराबी आने की वजह से इतनी महंगी मशीन कबाड़ जैसी स्थिति में खड़ी है। दो साल का गारंटी अवधि निकलने के बाद प्लेटफॉर्म के सेंसर खराब हुए हैं, जिसे बदलने के लिए करीब 16 लाख रुपए की लागत आएगी। सेंसर फिनलैंड से ही आएंगे। नगर परिषद की फायर शाखा को यह मशीन 23 नबंवर 2023 को डीएलबी ने दी थी।