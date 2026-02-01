नालों में बहता मिला केमिकल का रंगीन दूषित पानी, सैंपल भरे

दो राज्यों के बीच विवाद

राजस्थान-हरियाणा सीमा पर जलभराव बना हुआ है। हरियाणा राजस्थान का पानी लेने ेसे इंकार कर देता है। हरियाणा की हमेशा यही शिकायत रहती है कि भिवाड़ी से दूषित पानी आ जाता है। भिवाड़ी के अधिकारी कहते हैं कि हमारा सीईटीपी नियमित रूप से संचालित है। उद्योग क्षेत्र का पानी सीईटीपी से शोधित होकर दोबारा उपयोग किया जाता है लेकिन हरियाणा के अधिकारी इस तर्क को नहीं मानते। उद्योग क्षेत्र में रंगीन दूषित पानी के आने से प्रशासन की निगरानी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। प्रदूषण फैलाने वाली इकाई चोरी-छिपे खुले में दूषित पानी छोड़ देती हैं, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है। सीईटीपी लंबे समय से कार्यरत है, इसके बावजूद हरियाणा यही मानता है कि दूषित पानी नालों में आता है, जो कि बहकर हरियाणा में घुस जाता है।