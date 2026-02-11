33 लाख का ‘खेल’: ठेकेदार ने मौके पर मानी गलती, कनिष्ठ अभियंता को नोटिस जारी

जांच करने गई तीन सदस्यों की कमेटी में समग्र शिक्षा भीलवाडा के सहायक अभियन्ता सुरेश चन्द लोधी, समग्र शिक्षा जहाजपुर ब्लॉक के कनिष्ठ अभियंता हमीद खान तथा समग्र शिक्षा माण्डल ब्लॉक के कनिष्ठ अभियन्ता हिम्मत सिंह जाट थे। इनके साथ अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कल्पना शर्मा ने स्कूल का मौका देखा। इस दौरान ठेकेदार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। जांच टीम ने ठेकेदार को तुरंत प्रभाव से पूरा फर्श उखाड़कर, तकनीकी मापदंडों के अनुसार दोबारा बनाने का आदेश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कार्य में सुधार नहीं हुआ, तो फर्म को 'ब्लैक लिस्ट' करने की कार्रवाई की जाएगी।