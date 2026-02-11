राजस्थान में ‘हाईटेक अपराधी, ‘हाफती’ पुलिस

दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपनी पुलिसिंग को 'स्मार्ट' बनाने के लिए बेड़े में हाइटेक एवं तेज रफ्तार वाहनों को शामिल किया है। दिल्ली पुलिस के बेडे में स्कॉर्पियो, अर्टिगा, इनोवा, कर्नाटक पुलिस के पास अर्टिगा, स्कॉर्पियो, बोलेरो , तमिलनाडु पुलिस के पास इनोवा, क्रिस्टा, बोलेरो, अर्टिगा तथा आंध्र प्रदेश पुलिस पास टोयोटा इनोवा, बोलेरो, टाटा नेक्सन(इवी) जैसे लग्जरी वाहन शामिल हैं। वहीं राजस्थान पुलिस पुरानी महिंद्रा जीप, बोलेरो (सीमित), खटारा वाहन के भरोसे ही हाइटेक हो रहे अपराधियों के पीछे दौड़ रही हैं।