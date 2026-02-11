कोठारी के ‘पेटे’ पर पुलिस का प्रहार: अवैध बजरी से भरे 9 ट्रैक्टर जब्त, माफियाओं में हड़कंप

कोठारी नदी क्षेत्र में बजरी माफिया पुलिस और प्रशासन को लगातार चुनौती दे रहे थे। रात के अंधेरे में दर्जनों ट्रैक्टर नदी के पेटे से बजरी निकाल रहे थे। जिन्हें जब्त किए गए है। हालांकि जिले के बड़लियास, मंगरोप, हमीरगढ़, काछोला, बीगोद समेत अन्य थाना क्षेत्रों से भी अवैध बजरी का परिवहन हो रहा है। जिले के बड़लियास थाना क्षेत्र में तो बेडच नदी से एमबीसी के जवानों के सामने से बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रोली व डंपर निकल रहे हैं। लेकिन पुलिस वहां कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है।