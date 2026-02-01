मौसम लेगा करवट: पांच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट

Western Disturbances active: मौसम विभाग ने फरवरी 2026 का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इस महीने दिन और रात का तापमान सामान्य स्तर पर रहेगा, लेकिन मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। विशेष रूप से पहले और दूसरे सप्ताह में शीतलहर चलने की संभावना है, जबकि महीने के अंत तक सर्दी कमजोर पड़ जाएगी। फरवरी में ग्वालियर में कुल पांच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार है, जिससे हल्के बादल छाएंगे और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। (MP Weather News)