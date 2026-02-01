1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

मोतीझील पहाड़ी से 33 करोड़ की मुरम चोरी, जुर्माना लगा लेकिन वसूली अब तक शून्य

मशीन मालिकों और चालकों पर केस, असली मुरम माफिया बेनकाब नहीं ग्वालियर. मोतीझील पहाड़ी के चार सर्वे नंबरों से करीब 33 करोड़ रुपए की मुरम चोरी का मामला सामने आया है। खनिज विभाग ने चोरी पर भारी जुर्माना तो लगाया, लेकिन अब तक उसकी वसूली नहीं हो सकी है। विभाग द्वारा बनाए गए केस मशीन [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Prashant Kumar Sharma

Feb 01, 2026

मोतीझील पहाड़ी के चार सर्वे नंबरों से करीब 33 करोड़ रुपए की मुरम चोरी का मामला सामने आया है।

मोतीझील पहाड़ी के चार सर्वे नंबरों से करीब 33 करोड़ रुपए की मुरम चोरी का मामला सामने आया है।

मशीन मालिकों और चालकों पर केस, असली मुरम माफिया बेनकाब नहीं

ग्वालियर. मोतीझील पहाड़ी के चार सर्वे नंबरों से करीब 33 करोड़ रुपए की मुरम चोरी का मामला सामने आया है। खनिज विभाग ने चोरी पर भारी जुर्माना तो लगाया, लेकिन अब तक उसकी वसूली नहीं हो सकी है। विभाग द्वारा बनाए गए केस मशीन मालिकों और चालकों तक सीमित रहने के कारण असल मुरम माफिया का नाम सामने नहीं आ पाया।

जानकारी के अनुसार, खनिज विभाग ने जिन मामलों में कार्रवाई की, उनमें ज्यादातर केस मशीन मालिकों और ड्राइवरों पर दर्ज किए गए। इसी कारण जुर्माने की राशि जमा नहीं हो सकी है और सभी केस न्यायालय में लंबित हैं। इस साल पकड़े गए नए खनन के मामले में भी यही स्थिति रही।

जब्त की गई मशीनें भी पुरानी बताई जा रही हैं। नियमों के अनुसार, जुर्माने की कुछ राशि जमा करने पर मशीन छोड़ने का प्रावधान है। एक मशीन पर करीब 8.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

इन सर्वे नंबरों पर हुआ अवैध खनन

सर्वे क्रमांक 1005, 1014, 1015/2 और 1016 पर वर्ष 2022 में बड़े पैमाने पर मुरम खनन किया गया।

इन क्षेत्रों से भारी मात्रा में मुरम चोरी हुई।

करीब 7 लोगों के नाम सामने आए, जिन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई।

कुल 33 करोड़ रुपए का जुर्माना अधिरोपित, जो 2022 से अब तक लंबित है।

कॉलोनियों में बेची गई चोरी की मुरम

चोरी की गई मुरम आसपास विकसित हो रही कॉलोनियों में बेची गई।

मुरम से कच्ची सड़क बनाना सस्ता पड़ता है।

इसमें पत्थर मिले होने से गिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे इसकी मांग अधिक रहती है।

नया खनन पकड़ा, लेकिन सबूत बारिश में मिटे

इस वर्ष पकड़ा गया नया खनन सर्वे क्रमांक 1005 पर किया जा रहा था।

नए गड्ढों के आधार पर जुर्माना लगाया गया।

बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर गया, जिससे खनन के निशान पुराने प्रतीत होने लगे।

पुरानी छावनी और महू-जमाहर में सबसे ज्यादा चोरी

पुरानी छावनी क्षेत्र में मुरम चोरी सबसे ज्यादा है।

बंद पड़ी खदानों से रात में मुरम निकाली जा रही है।

विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई बंद कर दी गई है।

महू-जमाहर क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर चोरी हुई है।

यहां एक हादसा भी हो चुका है, जब रात में मुरम निकालते समय डंपर पलट गया।

वाहन मालिक और चालक पर केस बनाया गया है
“2022 में कार्रवाई की गई थी। करीब 33 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वसूली की प्रक्रिया चल रही है। 17 जनवरी को हुई कार्रवाई में पकड़े गए वाहन मालिक और चालक पर केस बनाया गया है।”
-रमाकांत तिवारी, सहायक खनिज अधिकारी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Feb 2026 06:40 pm

Hindi News / News Bulletin / मोतीझील पहाड़ी से 33 करोड़ की मुरम चोरी, जुर्माना लगा लेकिन वसूली अब तक शून्य
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

जिलेभर में हिंदू सम्मेलन के तहत हुए आयोजन, महिलाएं सिर पर कलश लेकर चली

Bundi : शहर-गांव में निकली शोभायात्राएं, श्रीराम के गूंजे जयकारे
बूंदी

सपोटरा: यूजीसी बिल को शीघ्र लागू करे सरकार, बैठक में की चर्चा

मीणा धर्मशाला में यूजीसी बिल के समर्थन में आयोजित बैठक में उपस्थित पदाधिकारी व समाजजन।
करौली

एमपी में फिर ओला-बारिश, रोड पर बिछी ओलों की सफेद चादर

neemuch
भोपाल

होटल फेडरेशन की ओर से हुआ आयोजन

Bundi : स्वच्छ बनाने की पहल, दुकानदारों को बांटे डस्टबिन
बूंदी

केंद्रीय बजट में युवाओं के लिए क्या खास, सरकार ने स्किल, जॉब और फ्यूचर पर किए कई बड़े ऐलान, जगी उम्मीदें

Budget 2026
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.