मोतीझील पहाड़ी से 33 करोड़ की मुरम चोरी, जुर्माना लगा लेकिन वसूली अब तक शून्य

ग्वालियर. मोतीझील पहाड़ी के चार सर्वे नंबरों से करीब 33 करोड़ रुपए की मुरम चोरी का मामला सामने आया है। खनिज विभाग ने चोरी पर भारी जुर्माना तो लगाया, लेकिन अब तक उसकी वसूली नहीं हो सकी है। विभाग द्वारा बनाए गए केस मशीन मालिकों और चालकों तक सीमित रहने के कारण असल मुरम माफिया का नाम सामने नहीं आ पाया।