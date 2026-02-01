खेलो एमपी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में ग्वालियर के मुक्केबाज़ों का दमदार प्रदर्शन

ग्वालियर. भोपाल में 28 से 30 जनवरी तक आयोजित खेलो एमपी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में ग्वालियर बॉक्सिंग एसोसिएशन एवं दर्पण खेल संस्थान के बालक-बालिका मुक्केबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक अपने नाम किए। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ग्वालियर टीम को 1 लाख 17 हजार रुपये की इनामी राशि भी प्रदान की जाएगी।