खेलो एमपी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में ग्वालियर के मुक्केबाज़ों का दमदार प्रदर्शन

भोपाल में 28 से 30 जनवरी तक आयोजित खेलो एमपी बॉक्सिंग टूर्नामेंट
ग्वालियर बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव तरनेश तपन ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेशभर के प्रतिभाशाली बॉक्सरों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में ग्वालियर के खिलाड़ियों ने तकनीक, अनुशासन और आत्मविश्वास का उत्कृष्ट परिचय देते हुए पदक तालिका में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।
प्रतियोगिता में प्रिंस यादव और दामिनी शर्मा ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर ग्वालियर को गौरवान्वित किया। वहीं आदर्श लोधी, समृद्धि पाटिल, अर्जुन तिवारी, परमजीत यादव एवं आराध्या भदोरिया ने कांस्य पदक हासिल कर टीम की सफलता में अहम योगदान दिया।
टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन के पीछे कोचिंग स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रतियोगिता के दौरान टीम कोच सनी प्रजापति, किशन दादोरिया एवं मनसा चौहान ने खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया।
ग्वालियर के मुक्केबाज़ों की यह उपलब्धि जिले में बॉक्सिंग खेल के उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करती है और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी है।
