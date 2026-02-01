कोहरे में भटका ट्रक, पहाड़ी ढलान से फिसलकर दीवार में घुसा

सुबह जब स्थानीय लोगों ने ढलान के नीचे दीवार में धंसा ट्रक देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। ट्रक (MP06 HC-4913) के चालक ने बताया कि वह झांसी रोड की ओर जा रहा था। रास्ते में एक बाइक सवार से विक्की फैक्ट्री जाने का रास्ता पूछा, जिसने पीछे-पीछे चलने को कहा। घना कोहरा होने के कारण चालक अनजाने में कैंसर पहाड़िया की चढ़ाई पर पहुंच गया।